O Coimbra Sports avançou com uma queixa contra o FC Porto na FIFA, alegando a falta de pagamento do valor a que tem direito na transferência de Otávio para o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O negócio com o clube saudita foi fechado por 60 milhões de euros. Antes, o FC Porto renegociou os direitos económicos do jogador que pertenciam ao Coimbra Esporte Clube, que passaram a valer 12,750 milhões de euros. O próprio FC Porto confirmou estes valores no comunicado emitido aquando da venda do jogador, em agosto.

O clube brasileiro alega que o FC Porto já terá recebido a primeira tranche da transferência em setembro e quer receber a parte a que tem direito.

O Coimbra Sports tem, desde janeiro de 2022, uma parceria técnica para a formação de jovens jogadores no Brasil