O final do Al Duhail-Al Nassr, da Liga dos Campeões da Ásia, foi quentinho.

Em tempo de descontos, Khalid Mohammed caiu após um encosto de Otávio, prendeu a bola e o internacional português pontapeou o médio qatari, tendo estalado a confusão.

O capitão do Al Duhail, Almoez Ali, agarrou imediatamente Otávio pelo pescoço e Mohammed atingiu o ex-FC Porto no rosto. Luís Castro correu na direção do árbitro assistente para protestar e os jogadores das duas equipas travaram-se de razões no relvado.

No final, Khalid Mohammed viu cartão vermelho e recebeu ordem de expulsão.

Refira-se que o Al Nassr venceu por 3-2, com um hat trick de Talisca.