Cristiano Ronaldo falhou a visita do Al Nassr ao Al Duhail, contudo, o conjunto saudita venceu a formação qatari por 3-2, num jogo da Liga dos Campeões da Ásia, onde Anderson Talisca foi a principal figura, ao completar um hat trick.

Luís Castro lançou Otávio de início, enquanto Rúben Semedo foi aposta de Christopher Galtier no conjunto anfitrião, que abriu o marcador aos oito minutos, por Philippe Coutinho.

Porém, Talisca operou a reviravolta dos sauditas com dois golos de fora da área, aos 27 e 37 minutos.

Na segunda parte, o ex-Benfica apontou o hat trick aos 65 minutos e Coutinho (80m) ainda reduziu, de penálti.

Com este triunfo, o Al Nassr segue cem por cento vitorioso no Grupo E da Champions asiática: é líder, com 12 pontos em quatro jogos. Seguem-se os iranianos do Persepolis, com sete pontos, o Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, com dois e, por último, o Al Duhail, que ainda só tem um ponto.