O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, perdeu esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Al Quwa Al Jawiya (2-0), em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões asiática.

No Iraque, Jota foi titular na equipa saudita e viu a equipa da casa adiantar-se no marcador aos 44 minutos, por Ali Jasim.

No início da etapa complementar, Mohannad Abdulraheem fez o 2-0 final.

Depois da derrota para o campeonato frente ao Al-Shabab, o Al Ittihad soma a segunda derrota consecutiva: a formação de NES, no entanto, continua a liderar o grupo C da Champions, com nove pontos, mais dois do que o adversário desta sexta-feira.