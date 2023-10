O Al Ittihad bateu o Al Fayha no Estádio Rei Fahd por 3-0 e, desta forma, garantiu a qualificação para os quartos de final da Kings Cup da Arábia Saudita. Jota ficou de fora deste jogo, mas Romarinho e Benzema foram suficientes para provocar o caos na defesa contrária e ajudar a equipa de Nuno Espírito Santo a acompanhar os compatriotas Jorge Jesus (Al Hilal), Pedro Emanuel (Al Khaleej) e Luís Castro (Al Nassr) para a próxima fase.

Confira o FILME DO JOGO

O Al Ittihad entrou no jogo praticamente a ganhar, com uma combinação entre Benzema e Romarinho, no corredor central, a permitir uma transição rápida, com o brasileiro a lançar Hamdallah para a área e o avançado a abrir o marcador, logo aos cinco minutos, com toda a tranquilidade.

Os dois emblemas já tinham cruzado na liga saudita, na oitava jornada, num jogo que acabou sem golos, mas desta vez o Al Ittihad conseguiu uma vantagem cedo e foi gerindo, com uma elevada posse de bola, sempre com Romarinho em plano de destaque, no lado direito do ataque, no apoio a Benzema.

O Al Fayha ainda provocou alguns calafrios na área do Al Ittihad, sobretudo em lances de bola parada, mas o Al Ittihad controlou o jogo até ao intervalo e até teve oportunidades para dilatar a vantagem.

A verdade é que, com a vantagem de apenas um golo, o jogo seguiu aberto no segundo tempo, com o Al Ittihad a controlar, mas a passar por novos calafrios, com Anthony muito ativo no ataque do Al Fayha. O ritmo de jogo acabou por cair na segunda parte, com o Al Ittihad a permitir que o adversário subisse as suas linhas para tentar voltar a marcar em transições rápidas.

Os minutos voaram até aos instantes finais, altura em que o Al Fayha ariscou tudo, com as últimas substituições, na tentativa de chegar ao empate. Com mais espaços, o Al Ittihad acabou por matar o jogo, aos 87 minutos, com um golo, aliás, muito parecido com o primeiro, com Benzema e Romarinho a baralharem as marcações da defesa do Al Fayha e Al Hamdallah a bisar no jogo com o remate no coração da área.

Já em período de compensação, Karim Benzema fez ainda um terceiro golo, na sequência de um lance individual, com o avançado francês a procurar uma abertura na zona frontal e a atirar uma bomba, com a bola a entrar ao angulo. Estava feito.

Veja os três golos do Al Ittihad: