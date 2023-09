Sem Cristiano Ronaldo, que ficou de fora das opções de Luís Castro, o Al Nassr goleou em casa do Ohod por 5-1 e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita.

Ronaldo não esteve em campo, mas Otávio foi titular e na primeira parte até foi um dos principais destaques do Al Nassr, a par de Sadio Mané, que abriu o marcador aos 16 minutos, de penálti.

Apesar do domínio perante o adversário do segundo escalão, o Al Nassr permitiu alguns contra-ataques perto do intervalo e sofreu o empate já em tempo de descontos, apontado por Michalak (45+4m).

No segundo tempo, a equipa de Luís Castro entrou em modo «passeio».

Seko Fofana voltou a colocar o Al Nassr na frente com um remate de fora da área em que o guarda-redes do Ohod ficou muito mal visto (62m) e Talisca (73m) fez o 3-1.

Os anfitriões colecionaram erros na defesa e o Al Nassr aproveitou, aos 81 e 86 minutos, por Ayman Yahya e Al Nemer, que deram contornos de goleada ao resultado.

Até ao apito final, ainda houve tempo para Luís Castro poupar algumas das principais figuras da equipa.