Neymar colocou tudo em pratos limpos e esclareceu que não pediu ao Al Hilal que demitisse Jorge Jesus, apesar das notícias que circularam na imprensa espanhola e que iam nesse sentido.

Através de um comentário numa página da rede social Instagram, durante o jogo do Al Hilal frente ao Al Jabalain para o qual não foi convocado, o internacional brasileiro pediu «respeito» e negou a informação do jornal Sport.

«Mentira... Vocês têm de parar de acreditar nessas coisas, em páginas como estas. Com milhões de seguidores não podem publicar fake news! Com todo o respeito do mundo, peço que parem com isso. É muita falta de respeito», escreveu o avançado de 30 anos.

Contratado no último verão ao Paris Saint-Germain, Neymar soma três jogos no Al Hilal.