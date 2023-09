Depois de Neymar ter afastado os rumores que apontavam que o internacional brasileiro tinha pedido a demissão de Jorge Jesus do Al Hilal, o treinador português também explicou a razão pela qual deixou o avançado de fora do jogo da Taça do Rei da Arábia Saudita.

«Decidi dar descanso ao Neymar ontem [domingo] depois de estar com ele e criámos um programa específico porque ele precisa de mais tempo para recuperar totalmente sua forma física», disse Jesus em conferência de imprensa, depois do triunfo por 1-0 sobre o Al Jabalain.

O técnico luso também negou qualquer desentendimento com o brasileiro. «Quando o Neymar recuperar o nível habitual, o ataque do Al Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele que vem ainda antes da sua chegada.»