A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu atribuir a vitória, na secretaria, ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo sobre o Sepahan, por 3-0, no jogo relativo à segunda jornada da Liga dos Campeões asiática que não se chegou a realizar devido a um polémico busto colocado entre os dois bancos.

Recordamos que a equipa saudita foi surpreendida, quando subiu ao relvado, com faixas ostensivas nas bancadas e com um busto do antigo general iraniano Qasem Soleimani, ex-líder da Guarda Revolucionária Islâmica, morto pelos Estados Unidos, que era visto como um inimigo da Arábia Saudita, no meio da tensão das últimas décadas entre os dois países pelo domínio no Médio Oriente.

A comitiva saudita pediu à organização do jogo que retirasse o polémico busto, mas o clube iraniano recusou atender ao pedido e o Al Ittihad decidiu não ir a jogo. A Confederação Asiática veio agora sancionar o clube iraniano com um derrota na secretaria, por 3-0, além de uma pesada multa de 200 mil dólares (188 mil euros).

«O arguido expôs e persistiu expor uma estátua de cariz militar e religioso numa zona circundante ao relvado, além de recusar retirar as faixas de cariz religioso, militar e político nas bancadas, criando um ambiente de insegurança e de instabilidade que levaram ao cancelamento do jogo», refere a AFC na divulgação do castigo.

Com esta vitória na secretaria, o Al Ittihad passa a contar com o máximo de 9 pontos em três jogos na liderança do Grupo C, enquanto o Sepahan continua no segundo lugar, com 4 pontos.