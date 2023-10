O Sepahan-Al Ittihad, jogo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões asiática entre as equipas treinadas pelos portugueses José Morais e Nuno Espírito Santo, agendado para as 17 horas desta segunda-feira, foi «cancelado», confirmou a Confederação Asiática de Futebol (AFC), ao final desta tarde.

«O jogo da Liga dos Campeões da AFC entre o Sepahan e o Al Ittihad, previsto para o Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, foi cancelado devido a circunstâncias imprevistas e inesperadas», refere a AFC, em comunicado.

De acordo com o canal saudita Al-Ekhbariya, os jogadores do Al Ittihad recusaram ir para campo, devido à presença de uma estátua de Qassem Soleimani perto do terreno de jogo, entre os bancos de suplentes, na zona onde fica o quarto árbitro, bem como de faixas de cariz político espalhadas pelo recinto. O mesmo canal noticia que elementos da equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo solicitaram aos observadores e à equipa de arbitragem para ser retirada a estátua e que este pedido foi remetido aos oficiais iranianos, mas não atendido.

Soleimani, antigo general iraniano, foi morto em janeiro de 2020, na sequência de um ataque aéreo, a mando dos Estados Unidos, em Bagdade, Iraque. Considerado um dos homens com mais poder no Médio Oriente, foi líder da Guarda Revolucionária Islâmica e era visto como um inimigo da Arábia Saudita, no meio da tensão das últimas décadas entre os dois países pelo domínio no Médio Oriente, com o Irão a ter uma maioria xiita e a Arábia Saudita uma maioria sunita. A tensão política gerada na altura levou até a que Sergino Dest, internacional pelos Estados Unidos e à data jogador do Ajax, abandonasse o estágio da equipa no Qatar.

Recorde-se que, em março deste ano, Irão e Arábia Saudita restabeleceram relações diplomáticas, num acordo assinado na China, depois de, em 2016, Riade ter cortado relações, na sequência de ataques às suas sedes diplomáticas em solo iraniano.

As primeiras imagens do Al Ittihad a abandonar o estádio:

O restabelecimento de relações motivou o regresso de equipas da Arábia Saudita ao Irão, em jogos contra equipas iranianas, sete anos depois. Em setembro, o Al Nassr, dos portugueses Luís Castro e Cristiano Ronaldo, já jogou em solo iraniano, quando visitou o Persepolis e a segunda visita de um clube saudita ao Irão estava prevista para esta segunda-feira.

Nesta altura, ainda não há declarações oficiais por parte dos clubes, mas o Al Ekbariya avança que o Sepahan remeteu uma reclamação oficial à AFC pelo facto de o Al Ittihad não disputar o jogo. A imprensa saudita refere também que a decisão do Al Ittihad, no local, foi tomada com respaldo de um membro da AFC e que o Al Ittihad foi acompanhado por elementos da embaixada saudita ao aeroporto em Isfahan para o regresso a casa.

A equipa do Sepahan ainda subiu ao relvado, agradeceu aos adeptos presentes e retirou-se mais tarde, antes de ser confirmado o cancelamento do encontro pela AFC. Segundo a imprensa iraniana, o Sepahan refere que o busto de Soleimani está naquele local há quatro anos.

«A AFC reitera o seu compromisso em garantir a segurança dos jogadores, árbitros, adeptos e todos os parceiros envolvidos. Este assunto vai agora ser remetido às comissões competentes», finalizou a AFC, na nota oficial.

Nas redes sociais, vão surgindo vídeos e relatos de aparente insatisfação por parte de adeptos do Sepahan, para que a política seja mantida à parte do desporto e para que as estátuas e faixas sejam removidas. «Não queremos política no futebol», gritou-se, nas bancadas.