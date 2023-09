O Al Khajeel, de Pedro Emanuel, foi esta noite derrotado na receção ao Damac, em jogo da oitava jornada do campeonato saudita.

Pedro Rebocho e Fábio Martins foram titular no conjunto do técnico português e viram o adversário construir o triunfo com golos de Farouk Chafai (43m) e N'Koudou (56m).

Com este resultado, o Al Khaleej está em décimo, ao passo que o Damac é 12.º classificado.

Já o Al Akhdoud, de Jorge Mendonça, venceu em casa do Al Raed, equipa que teve André Moreira na baliza.

Godwin, antigo jogador do Casa Pia, fez o 1-0 aos 21 minutos, El Berkaoui empatou à meia-hora, mas Burca, de penálti, voltou a bater Moreira a sete minutos dos 90.

Com esta vitória, o Al Akhdoud deixou a zona de descida, onde continua o Al Raed.

Nos outros jogos do dia, o Al Riyadh bateu o Abha, por 1-0, o Al Fateh goleou o Al Wehda (5-1), ao passo que Al Ahli e Al Ettifaq não saíram do nulo.