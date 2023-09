Mario Balotteli voltou recentemente ao Adana Demirspor, mas não descarta transferir-se para a Arábia Saudita no futuro.



«Se o projeto saudita resultar, provavelmente irei para lá daqui a uns anos», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O internacional italiano abordou ainda a atualidade do AC Milan, clube que representou nas épocas 2012/13 e 2013/14.



«Eles precisam de um avançado jovem e aqui estou eu! O problema do AC Milan é que tem muitos jovens que têm de jogar em San Siro. Precisam de jogadores com personalidade.Leão? Gosto de Pioli, mas se Leão não estiver bem, o AC Milan joga pouco. Quando ele está num dia mau, o AC Milan não ganha», atirou.



O avançado, de 33 anos, deixou ainda elogios a José Mourinho, técnico da Roma com quem trabalhou no Inter.



«O José é carismático, transmite coragem e alguma maldade competitiva. Ele tem as suas ideias próprias acerca do jogo, mas não se foca muito no aspeto tático. Ele tem um carácter muito particular. Fez-me rir imenso, mas também tivemos discussões. Mas ele é capaz de motivar e de trazer ao de cima o melhor e o pior que há em ti», disse.