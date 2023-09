A Roma, de José Mourinho, voltou a marcar passo na Serie A, ao empatar na deslocação ao terreno do Torino (1-1), na quinta jornada da prova.

Na ressaca da estreia vitoriosa na Liga Europa, a formação do técnico português, com Rui Patrício na baliza, adiantou-se no marcador aos 68 minutos, por intermédio de Romelu Lukaku.

A equipa de Turim foi em busca do empate e este chegou a cinco minutos do fim, por intermédio da cabeça de Duvan Zapata: a assistência foi de Ilic.

Com este resultado, a Roma soma agora apenas uma vitória em cinco jogos e está em 13.º, com cinco pontos. O Torino é nono, com oito pontos.