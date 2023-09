Renato Sanches tem uma lesão de grau um na coxa direita, segundo os exames médicos que o internacional português realizou na manhã deste sábado, depois da lesão contraída no jogo da Liga Europa em que a Roma bateu os moldavos do Sheriff Tiraspol.

A Roma ainda não disponibilizou qualquer informação sobre os resultados destes últimos exames, mas a imprensa italiana está a avançar que Renato Sanches vai ter de parar por um período de, pelo menos, duas semanas.

Uma paragem que afastará o médio português dos próximos jogos da liga italiana com o Torino, Génova e Frosinone, mas o clube conta já poder contar com o jogador que está emprestado pelo Paris Saint Germain para o embate com os suíços do Servette, para a Liga Europa. Num cenário mais seguro, sem correr riscos, Renato Sanches poderá regressar apenas a seguir à paragem que está prevista para depois do jogo com o Monza, a 22 de outubro.