Renato Sanches estreou-se a marcar pela Roma, na goleada que a equipa de José Mourinho impôs ao Empoli, por 7-0, na liga italiana. No final do jogo no Estádio Olímpico, o internacional português, em declarações à Eleven/DAZN, destacou o momento que lhe permitiu sorrir depois de um período de lesão.

«Foi um momento muito importante para mim, era o primeiro jogo como titular e vinha de lesão. É sempre difícil voltar, por isso estou muito contente, não só pelo golo, mas por estar aqui e por termos vencido o primeiro jogo para o campeonato», destacou Remato Sanches no final do jogo da Série A.

Renato Sanches, na Roma, tem jogado como número 8, mas garante que está preparado para ocupar outras posições em campo. «Penso que posso fazer várias posições, posso jogar sobre a direita, a 6 ou como 8. A minha cultura passa por ter bola, gosto de a ter e posso conseguir isso em qualquer posição, se estiver forte, não muda muito. Tenho qualidade e, se me sentir bem, posso ajudar a equipa de qualquer posição», comentou.

O médio, agora, quer é jogar, sem ter medo de novos problemas físicos. «Lesões não são algo que possa controlar o risco, aprendi isso ao longo da minha carreira. Tento ser o mais profissional possível, agora espero que as lesões façam parte do passado. Quero mostrar o meu jogo porque adoro futebol e espero estar em boa forma ao longo desta temporada», destacou.

Depois do Benfica, Bayern, Swansea, Lille e Paris Saint-Germain, Renato Sanches tem agora uma nova oportunidade na Roma e não a que desperdiçar.

«Estar aqui é fantástico. Conversei muito com o treinador, com o Tiago [Pinto]. Sei que a equipa é forte, os adeptos são fantásticos, agora preciso de experimentar o futebol. No passado fiz tudo o que pude para ficar bem, mas é complicado voltar à forma depois de algumas lesões. O mais importante é nunca desistir, tentar sempre ser profissional, porque acho que o melhor ainda está para vir. Vou continuar a trabalhar e a dar o meu melhor. Se estiver bem posso fazer uma ótima temporada», garantiu ainda.

Renato Sanches estreou-se a marcar pela Roma de cabeça: