Na habitual conferência de imprensa de balanço do mercado, na qual falou da relação com José Mourinho, Tiago Pinto também chamou a si a responsabilidade da contratação de Renato Sanches para a Roma.

«Quero dizer uma coisa sobre o Renato Sanches: não tenho dúvidas sobre o futuro, se correr mal o único responsável sou eu. Sou obcecado por este jogador, queria-o no Benfica e falhei, queria-o na Roma e não falhei, e agora conseguimos», começou por dizer o diretor desportivo da equipa italiana.

«Se ele tiver problemas no futuro, a culpa será minha. Estou convencido de que com este treinador, a equipa técnica e médica, com tudo o que ele precisa à sua volta, somos capazes de o fazer dar o seu melhor. Foi por isso que fizemos um tipo de contrato segundo o qual, se ele for titular, temos de o levar. Se as coisas correrem bem, ficaremos satisfeitos. Se correr mal, serei eu o responsável, porque estou consciente dos riscos. Como jogador, ele deixa-me louco», afirmou o dirigente português.

Já em relação a Leo Paredes, também recrutado ao Paris Saint-Germain, Tiago Pinto destacou a dificuldade para negociar com um compatriota.

«Discuti uma semana com o Luís Campos pelo Paredes por causa dos números. Acordámos 2,5 milhões de transferência mais 2,5 milhões em bónus, que são difíceis porque ele tem de fazer 80 jogos como titular para chegar aos bónus. No saldo de transferências conta 100 por cento, o custo do Paredes é de 4,5. É difícil chegar ao fim e ter uma equipa mais forte, tentar equilibrar a massa salarial e este ano não conseguimos, porque quando se trazem estes jogadores é preciso pagar, ter um plano estratégico e estar dentro do plano. Por isso, o meu trabalho é talvez mais difícil do que parece», explicou.