7-0!



Depois de três jogos sem ganhar na Serie A, a Roma tirou a barriga de misérias e aplicou uma goleada das antigas a Empoli, no estádio Olímpico. Uma equipa de José Mourinho não ganhava por 7-0 desde 2012, ou seja, há mais de uma década.



Os giallorossi tiveram uma entrada de sonho e aos dois minutos já venciam por 1-0 graças a um golo de penálti de Dybala. Seis minutos depois, Renato Sanches, que foi titular tal como Patrício, estreou-se a marcar pelo emblema romano com um belo golpe de cabeça.



A Roma ficou com o jogo no bolso aos 35 minutos quando o Empoli sofreu o 3-0 num autogolo incrível de Grassi. Nem por isso a Roma tirou o pé do acelerador e Dybala, num grande lance individual, assinou o bis no arranque do segundo tempo.



José Mourinho, que já tinha tirado Renato ao intervalo, substituiu Dybala e Paredes, já a pensar no jogo de quinta-feira contra o Sheriff. O ritmo de jogo baixou ligeiramente e os três últimos golos surgiram nos dez minutos finais.



O ex-Benfica Cristiante marcou um golaço que deu o 5-0 e três minutos depois, Belotti ofereceu o primeiro golo com a camisola da Roma a Romelu Lukaku. Mancini, aos 86 minutos, fixou o resultado final.



Com esta vitória a Roma chegou aos quatro pontos e está no 12.º lugar enquanto o Empoli é último, ainda sem pontos.