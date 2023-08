A Roma perdeu neste sábado em casa do Verona por 2-1, em jogo da segunda jornada da Serie A.

Depois de ter empatado na jornada inaugural, a equipa treinada por José Mourinho não conseguiu dar a volta a uma primeira parte pobre e saiu mesmo derrotada.

E para a má entrada contribuiu também Rui Patrício. O guarda-redes foi o único português no onze – Renato Sanches falhou o jogo por lesão – e sofreu um golo no qual não ficou isento de culpas logo no quarto minuto de jogo.

Patrício defendeu um remate de longe para a frente e permitiu a Duda marcar na recarga.

Depois, em cima do intervalo, em contra-ataque, Ngonge aumentou a vantagem.

Ao intervalo, Mourinho fez três substituições e foi Aouar, um dos jogadores que entrou, quem reduziu para 2-1, aos 56m.

A Roma carregou depois em busca do empate, acertou duas vezes nos ferros, mas nem a jogar contra 10 durante quase 20 minutos a equipa romana conseguiu evitar a derrota.