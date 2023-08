Dois jogos, duas vitórias. O AC Milan goleou o Torino por 4-1 e continua imparável nos primeiros jogos da Serie A.



Com Rafael Leão de início, os rossoneri quebraram a resistência do adversário aos 33 minutos. Um golo criado por dois reforços da equipa de Pioli: Loftus-Cheek destacou-se na direita e cruzou para o golo de Pulisic (marcou pela segunda ronda seguida).



No entanto, o Torino respondeu de pronto e igualou a contenda três minutos depois por Schuurs. Nos dez minutos finais da primeira parte o AC Milan conseguiu marcar mais dois golos: Giroud fez o 2-1, de penálti, e Theo Hernández fez um belo golo a passe de Leão.



Giroud fez o único golo da segunda parte, novamente de penálti, e confirmou a vitória folgada dos rossoneri.



Nos jogos que comçaram às 17h30, a Atalanta foi surpreendida na visita ao terreno do Frosinone (2-1) enquanto o Monza, de Dany Mota, bateu o Empoli por 2-0 graças a um bis de Colpani.



