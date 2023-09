O presidente do Tottenham, Daniel Levy, admitiu que foi um erro contratar tanto José Mourinho como Antonio Conte para liderarem a equipa.



«Quero ganhar tanto como todos os adeptos. A frustração de não ganhar a pressão de alguns jogadores e da larga maioria dos adeptos de que precisávamos de gastar dinheiro, de ganhar e de ter um grande treinador afetou-me», começou por dizer, citado pela Reuters, durante a participação num fórum com adeptos dos spurs.



«Vivi um período, com Pochettino, em que quase vencemos. Passámos tempos muito, muito bons. Não chegámos lá, mas estivemos muito perto e depois mudámos a estratégia. A estratégia passou por ter treinadores que conquistaram títulos e fizemos isso por duas vezes. É preciso aprender com os erros», acrescentou, referindo-se às contratações do português e do italiano.



Certo é que nem Mourinho nem Conte conseguiram vencer títulos pelo Tottenham. Aliás, o português foi despedido em vésperas de disputar a final da Taça da Liga inglesa contra o Manchester City.



Os spurs não ganham qualquer título, recorde-se, desde 2008.