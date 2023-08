O Tottenham venceu neste sábado o Manchester United por 2-0, na segunda jornada da Premier League.

Com capitão Bruno Fernandes na equipa inicial e a espalhar toques de magia no relvado, o jogo chegou com um nulo ao intervalo.

Contudo, logo a abrir a segunda parte, Sarr deu vantagem aos spurs.

Ten Hag lançou Diogo Dalot pouco depois, mas o Tottenham estava decidido a segurar os três pontos já dentro dos 10 minutos finais, um autogolo caricato de Lisandro fechou o resultado.