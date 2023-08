O Liverpool venceu este sábado o Bournemouth em Anfield, por 3-1, num encontro da segunda jornada da Premier League.

Os reds começaram a perder e na segunda parte até ficaram em inferioridade numérica, mas conseguiram o primeiro triunfo da temporada no campeonato inglês.

Logo aos três minutos, depois de Arnold perder a bola em «zona proibida», Antoine Semenyo abriu o marcador.

Perto da meia hora (28m), o ex-FC Porto Luis Díaz, depois de uma jogada de Diogo Jota, empatou o encontro com um remate de triciclo.

Já aos 36 minutos, Mo Salah permitiu a defesa de Neto num penálti, mas marcou na recarga.

Na segunda parte, Mac Allister viu cartão vermelho direto por uma entrada de sola sobre um adversário (58m), mas, mesmo a jogar com menos uma unidade, o Liverpool dilatou a vantagem. O guarda-redes do Bournemouth ainda defendeu o remate de Dominik Szoboszlai, contudo, já não evitou que Jota encostasse para o fundo das redes.

Após o empate em casa do Chelsea na ronda inaugural da Premier League, o Liverpool soma a primeira vitória e é terceiro classificado, à condição, com quatro pontos. O Bournemouth continua com um ponto.