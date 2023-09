Apesar da juventude, Rafael Leão é já a principal figura do Milan e, depois de ter ajudado a equipa rossonera a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, o internacional português aponta à conquista da prova milionária.

«Acho que o clube está no bom caminho. Agora o objetivo do clube deve ser continuar a subir, continuar a somar, continuar a ser forte. Tenho a certeza que o Milan em breve vai voltar a levantar uma taça da Liga dos Campeões, que ambicionamos. Falo por mim, sou jovem, sou um jogador que quer ganhar grandes coisas, acho que a Liga dos Campeões é o sonho de qualquer jogador e estamos a trabalhar nesse sentido», afirmou o avançado de 24 anos em entrevista à GQ.

Leão explicou ainda que não pensa em deixar o clube italiano. «Não se pode dizer nunca, mas estou num clube que me acolheu muito bem, renovei agora, se tivesse em mente a saída, não renovaria (…), estou focado em alcançar coisas grandes daqui a dois ou três anos no Milan.»

O campeonato saudita tem atraído vários craques do futebol mundial, mas o internacional português garantiu que prefere conquistar troféus na Europa antes de rumar a um campeonato dessa dimensão.

«Ainda não conquistei algo grande para partir já para um campeonato daqueles. Atualmente, o dinheiro tem falado mais alto, mas para mim uma Liga dos Campeões vale mais do que um salário de 10 milhões, por exemplo», frisou.

Leão assumiu que «talvez» possa regressar a Portugal no futuro e apontou a um clube: «O Sporting.»

A cumprir a quinta temporada no Milan, o jogador luso salientou ainda a importância da ajuda de Zlatan Ibrahimovic quando chegou a Itália.

«É uma pessoa com uma personalidade muito forte, não é fácil lidar com ele.Mas é bom tê-lo como companheiro de equipa», afirmou.

«Ele viu ali algum potencial, viu que eu podia ser um jogador importante para o Milan no presente e no futuro, e sempre esteve ao pé de mim, sempre me ajudou nos bons e nos maus momentos. Zlatan foi uma peça fundamental para o meu sucesso no Milan», concluiu.