O futebolista luso-brasileiro do FC Porto, Wenderson Galeno, bem como os portugueses João Félix, Vitinha e Rafael Leão foram eleitos os homens do jogo da UEFA nos respetivos jogos da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na noite desta terça-feira.

Com estas distinções, quatro dos oito jogos da primeira noite da fase de grupos acabam por ter marca portuguesa quanto aos MVP’s. Os outros foram Xavi Simons (Leipzig), Calvin Stengs (Feyenoord) e Rodri (Manchester City).

Galeno bisou no triunfo do FC Porto ante o Shakhtar Donetsk, por 3-1, tendo ainda feito uma assistência para o outro golo dos dragões. João Félix fez o mesmo: bisou e fez uma assistência na goleada do Barcelona ante o Antuérpia (5-0). Já Vitinha fez uma assistência para golo no triunfo do PSG sobre o Borussia Dortmund (2-0), enquando Rafael Leão foi um dos destaques do Milan no empate caseiro com o Newcastle (0-0).

HOMENS DO JOGO – LIGA DOS CAMPEÕES

1.ª Jornada (19 setembro):

Milan-Newcastle, 0-0: Rafael Leão (Milan)

Young Boys-Leipzig, 1-3: Xavi Simons (Leipzig)

Feyenoord-Celtic, 2-0: Calvin Stengs (Feyenoord)

Lazio-At. Madrid, 1-1: Antoine Griezmann (At. Madrid)

PSG-Borussia Dortmund, 2-0: Vitinha (PSG)

Man. City-Estrela Vermelha, 3-1: Rodri (Man. City)

Barcelona-Antuérpia, 5-0: João Félix (Barcelona)

Shakhtar Donetsk-FC Porto, 1-3: Galeno (FC Porto)