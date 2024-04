Depois da subida, o título.

O Leicester sagrou-se esta segunda-feira campeão do Championship inglês, ao vencer em casa do Preston, por 3-0, em jogo da 45.ª jornada da prova.

Com Ricardo Pereira e Fatawu no onze inicial, os foxes construíram a vitória com golos de Jamie Vardy (36m e 52m) e Kasey McAteer, este último com assistência precisamente do extremo ainda ligado ao Sporting.

Fatawu, de resto, deu depois show nos festejos da equipa, já nos balneários.

Esta é a oitava vez na história que o Leicester conquista o Championship, a segunda divisão inglesa.