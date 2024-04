A promoção do Leicester à Premier League significou para o Sporting a venda de Fatawu e o encaixe de 17 milhões de euros. No entanto, os leões têm de ceder 50 por cento da mais-valia ao Steadfast, clube do Gana de onde veio o jogador e portanto, vão receber cerca de nove milhões de euros.



Na véspera do Clássico com o FC Porto, Ruben Amorim abordou a saída do internacional ganês, um jogador que estreou pela equipa principal do Sporting.



«O Fatawau é um jogador com muito talento, mas às vezes os treinadores não conseguem tirar o melhor deste ou daquele jogador. Por isso é que o fomos buscar e até fizemos um bom investimento. Vamos ganhar dinheiro com ele e o projeto passa muito por aí, ter mais-valias que nos podem ajudar a manter os melhores jogadores. O Fatawu portou-se muito bem aqui, jogou nas três equipas sempre com um grande comportamento, estou muito feliz por ele», disse, em conferência de imprensa.



Lembre-se que ao serviço do Leicester, o extremo, de 20 anos, participou em 41 jogos e somou sete golos e 12 assistências.