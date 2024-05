Com as superstições não se brinca, e que o diga este adepto do Real Madrid.

Há dois anos, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, os merengues perdiam por 1-0 a poucos minutos do fim.

O adepto em questão, desesperado, decidiu abandonar o estádio e falar ao telemóvel com a sua mulher. O Real empatou, o homem disse à esposa que não ia desligar a chamada, e logo a seguir deu-se o 2-1 que enviou o jogo para prolongamento – a história acaba com a formação de Carlo Ancelotti a levantar o troféu depois de bater na final o Liverpool.

Ora, esta quarta-feira, a situação era idêntica: o Real Madrid perdia por 1-0 frente ao Bayern na reta final do encontro, e precisava de um golo para empatar a eliminatória ou dois para dar a volta.

O referido adepto decidiu utilizar a mesma tática... com sucesso. O momento, épico, foi captado pelas câmaras do programa El Chiringuito.

Ora veja: