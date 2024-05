O Real Madrid informou que Aurélien Tchouaméni tem uma fratura de esforço no pé esquerdo.

O anúncio surge um dia depois de ter estado em campo até já bem perto do fim do jogo com o Bayern Munique, tendo sido substituído ainda antes dos dois golos que permitiram aos merengues virar a eliminatória da Liga dos Campeões e selarem a presença em Wembley contra o Borussia Dortmund.

Na mesma nota, o Real não indica o tempo de paragem, mas a Marca diz que deverá ser recuperável para a final da Champions. Já o AS, mais cauteloso, informa que está em dúvida.

Em todo o caso, Tchouaméni deverá estar apto para representar a seleção francesa no arranque do Euro 2024.