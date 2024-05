Nuno Patrício renovou contrato com o Sp. Braga.

O avançado de 18 anos fica ligado aos arsenalistas até 2027.

Internacional jovem por Portugal, nesta época Nuno Patrício soma 12 golos ao serviço dos sub-19 e atuou também pelas equipas sub-23 e estreou-se pela formação secundária na Liga 3.

«Quero continuar a percorrer as etapas de crescimento, de forma a chegar à equipa A do SC Braga e um dia ser campeão. Continuar o meu trajeto nos demais escalões da Seleção Nacional, até atingir o expoente máximo que um atleta pode ambicionar que é chegar à Seleção Nacional A», referiu o jovem jogador em declarações reproduzidas nos canais do Sp. Braga.