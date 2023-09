Sérgio Conceição em declarações à CNN Portugal após o triunfo do FC Porto sobre o Shakhtar, em Hamburgo, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Das últimas vezes que iniciámos esta prova não ganhámos, mas passámos. É importante realçar que nem ontem estava tudo mal e hoje está tudo está bem. Tínhamos um plano bem traçado. Parabéns aos jogadores. Hoje houve mais duas estreias na Liga dos Campeões [Varela e Iván Jaime a titulares], que é a melhor prova de clubes do mundo, e posso meter aqui um terceiro jogador, que é o André Franco, que tinha uns minutinhos e hoje ganhou mais alguns. Hoje, em termos ofensivos, criámos muitas situações. Noutros jogos criámos tanto como hoje e não fomos tão eficazes. Mas estamos numa evolução constante dos jogadores, dentro de um coletivo que queremos que seja cada vez mais forte.»

«Estamos sempre a trabalhar em cima dos erros. Cometemos alguns erros no processo defensivo, o que não agrada muito. Mas temos de trabalhar em cima dos jogos, das características dos jogadores e da evolução deles. A evolução tem de ser para hoje, estamos obrigados a ganhar sempre. Se empatamos uma vez, é uma escandaleira lá em Portugal. Sabemos da pressão que existe num clube como este.»

«O ambiente foi bonito, é pena não o poder transportar para a Ucrânia. Estamos todos solidários com o povo ucraniano. Um jogo de futebol pode ajudar, por momentos, algumas pessoas a esquecerem os muitos problemas que têm. Nós fazemos parte deste espetáculo. Foi uma festa bonita, o público esteve sempre envolvido com as equipas. Estão todos de parabéns.»