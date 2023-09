Galeno em declarações à Eleven Sports após o triunfo do FC Porto sobre o Shakhtar (3-1), em Hamburgo, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Estou feliz por ter feito dois golos e a assistência. O mais importante é os três pontos. Tento melhorar a cada dia. Com o trabalho que o mister me passa a cada dia e com a ajuda da equipa. Estou feliz por marcar golos e ajudar a equipa. Isso é o mais importante.»

[Sobre ter colocado a bola fora num lance de perigo ao aperceber-se da lesão do seu marcador direto, Lemkin] «Toda a gente devia fazer isso. Vi que o jogador sentiu uma lesão e decidi pôr a bola fora. Podia ser comigo. Espero que ele esteja bem e recupere logo.»