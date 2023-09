Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do jogador do FC Porto que esta noite completou 24 anos, na flash interview da Eleven Sports, após o triunfo (3-1) sobre o Shakhtar na primeira jornada da Liga dos Campeões:

«Fazia anos e hoje esta era a melhor prenda que podia ter tido. Se já me cantaram os parabéns no clube? Sim, até os nossos adeptos me cantaram os parabéns.»

«Sobre o jogo, acho que tivemos um bom controlo e foi muito importante que depois de sofrermos o empate tivéssemos logo marcado o segundo golo. Isso deu-nos força para depois chegarmos ao terceiro. Dei o meu melhor para ajudar a equipa. Era muito importante ganhar aqui pela confiança que transmite à equipa para os próximos jogos. É sempre bom ganhar, mas estamos sempre obrigados a dar o máximo.»

[Lewandowski disse que o FC Porto é muito forte em casa] «Somos uma equipa forte. Os nossos adeptos fazem de nós uma equipa mais forte. É bom que eles sintam essa pressão.»