A União Sportiva empatou, na tarde desta quarta-feira, a final da Liga feminina de basquetebol (55-56). Obrigadas a vencer para evitar a conquista das águias, o emblema açoriano aplicou uma reviravolta notável e adiou as decisões para domingo.

No entanto, o segundo jogo da final parecia destinado às comandadas de Eugénio Rodrigues. No primeiro e segundo quarto, as anfitriãs edificaram uma vantagem de oito pontos (19-10 e 14-15), para regozijo dos mais de mil adeptos.

Todavia, no regresso dos balneários, a Sportiva surgiu renovada, capitalizando as sucessivas perdas de bola e frustrando os ataques do Benfica. Assim, na antecâmara do parcial decisivo, a turma de Ricardo Botelho perdia por 41-40 (8-15) e havia conquistado o ascendente no encontro.

Como tal, continuaram a crescer, até à vantagem de seis pontos. Ainda assim, na hora das decisões, Raphaella Monteiro, Marta Martins, Isabela Jourdain e Cooper galvanizaram o Benfica, forçando o empate a 52 pontos. Como tal, o parcial de 11-12 forçou o prolongamento.

Nessa fase, o triunfo caiu nas mãos de quem errou menos. A União Sportiva resistiu à pressão do público e selou, por fim, a vitória, por 55-56 (3-4).

Importa salientar o sofrimento nos últimos segundos, com Cooper e Raphaella Monteiro a lançarem ao aro, para desespero das bancadas.

No quadro estatístico, Luana Serranho foi a melhor em campo, anotando 16 pontos, três ressaltos, duas assistências e três roubos de bola. Em simultâneo, Eva Carregosa (nove pontos, oito ressaltos e duas assistências) foi também determinante para o desfecho.

Do outro lado, Raphaella Monteiro (15 pontos e nove ressaltos) e Isabela Jourdain (nove pontos e 13 ressaltos) foram as mais inconformadas entre as anfitriãs.

Ora a partida do título está agendada para domingo, às 15h de Portugal continental. O Benfica almeja o terceiro campeonato, enquanto a União Sportiva está de olho no quarto. Tudo para decidir em Ponta Delgada.