Lennard Kämna teve alta hospitalar, esta quarta-feira, depois de um atropelamento durante um treino há cerca de um mês, em Tenerife.

A notícia foi confirmada pela «Bora-Hansgrohe», atavés das redes sociais. O ciclista germânico foi vítima de uma colisão com um carro e esteve vários dias nos cuidados intensivos, devido a um grave trauma torácico com fraturas de costelas e contusão pulmonar.

Em comunicado, Kämna agradeceu o apoio de todos e mostrou-se feliz pela conclusão da primeira parte da recuperação, que lhe permitiu regressar à Alemanha já esta quarta-feira.

Leia o comunicado na íntegra:

«Obrigado por todo o apoio nas últimas semanas. Quero agradecer em especial à minha namorada e à minha família, que fizeram de tudo para me deixar confortável. Este período no Hospital de Tenerife não foi fácil, mas estou muito grato a todo o «staff» médico, pelo que fizeram nas últimas semanas. Estou empolgado que a primeira fase da minha recuperação tenha terminado e que já possa regressar a Hamburgo. Agora é tempo de começar a reabilitação e voltar à bicicleta o mais rápido possível. O mais importante é estar a cem por cento de novo».

Some great news to start the day:

Lennard leaves the hospital in Tenerife! He will be flown to Hamburg today to begin his rehab. "I am overjoyed that the first step of my recovery has been completed" Speedy recovery, Lenni! 🍀

More: https://t.co/BOit5q1iE9



📸 A. Hartmann pic.twitter.com/KLWULUkrwP