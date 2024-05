Felipe decidiu terminar a carreira no fim da presente temporada após dois anos ao serviço do Nottingham Forest. A decisão de retirar-se aos 34 anos não está relacionada com a falta de convites para continuar a jogar e o próprio defesa revelou que teve a possibilidade de voltar ao FC Porto, onde jogou entre 2016 e 2019.



«Pela questão financeira tive bastantes coisas boas. Só que acho que ao colocar na balança a minha família e o tempo de qualidade... Nada fazia passar esse processo, eu já tinha planos. Acho que foi uma coisa tranquila. Sabia das consequências também. Tenho um plano após o fim da minha carreira, foi tudo bastante pensado», começou por dizer, em entrevista ao Globo Esporte.



«Quais foram os clubes que me procuraram? Sinceramente prefiro não falar. No Brasil tive uns quatro, cinco equipas procuraram-me. Em Portugal, o FC Porto fez uma proposta muito boa, portas abertas. E na Arábia, que era mais a parte financeira. Tive também de Espanha também e aqui de Inglaterra... Mas prefiro não falar», acrescentou.



O internacional brasileiro confessou que pensou em terminar a carreira na altura em que jogava no Atlético de Madrid.



«Vão chamar-me louco, mas quando estava em final de contrato com o Atlético de Madrid já tinha esse pensamento. A pandemia assustou-me bastante, mas a ideia não era parar. Pensei e refleti muito nesse período. No fim da temporaa fiquei com o plano de conversar com os meus amigos e família e depois tomei a decisão. Tinha de ter um plano. Sabemos que o jogador de futebol precisa de ter um plano caso contrário fica tudo confuso porque a nossa rotina é louca. Treinamos, almoçamos, damos entrevistas... É uma correria. Pensei que tinha de ter calma e planear. Depois surgiu a hipótese de ir para Inglaterra. Queria aproveitar uma das melhores Ligas do mundo e o clube. Assinei por ano e meio e tive tempo para pensar em tudo», partilhou.



Em jeito de balanço, Felipe apontou Griezmann como o melhor jogador com quem jogou e apontou os amigos que fez no futebol.



«No FC Porto foi onde fiz mais amigos e pelos quais tenho um carinho gigante. Converso sempre com o Alex Telles, Vaná, Otávio, Hernâni e Maxi Pereira. Tenho muitos amigos no Porto. No Atlético de Madrid fiz amizade com o Reinildo, Lodi, Matheus Cunha e Félix. No Nottingham falo muito com os meninos, o Danilo e o Murillo», concluiu, apontando o Brasil como o local onde vai gozar da reforma e tem como desejo ser pai.