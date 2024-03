Felipe, antigo defesa do FC Porto que atualmente joga no Nottingham Forest, anunciou esta segunda-feira que vai terminar a carreira profissional no final da presente época, em junho.

Numa longa mensagem publicada nas redes sociais, o internacional brasileiro assumiu que esta é uma decisão que já vem sendo pensada «nos últimos meses».

«Foram grandes momentos vividos, uma carreira que só posso agradecer, jogando em grandes clubes, quatro países diferentes, seleção brasileira e muita história para contar pelo resto da vida», escreveu.

«Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi. Mas por respeito aos clubes que têm me procurado para futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui adiantar esse assunto e me pronunciar com o coração aberto e honestidade», justificou.

Aos 34 anos, o defesa-central veste pelo segundo ano a camisola do Nottingham Forest – tem sete jogos esta temporada. Antes, havia representado o Atlético de Madrid.

Pelo FC Porto, primeira equipa que representou na Europa, Felipe fez 11 golos em 142 jogos e conquistou um campeonato e uma Supertaça. No Brasil, jogou no ADC Valtra, no União Mogi, no Bragantino e no Corinthians.