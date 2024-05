José Mourinho voltou a frisar que esteve perto de ser o selecionador nacional, dizendo, aliás, que foi algo «muito real».

«Eu tive a possibilidade de voltar a Portugal, à seleção. Foi uma possibilidade real, muito real. Agora estamos no Europeu, com um treinador que tem feito um ótimo trabalho e com uma geração de jogadores ótima. Aquilo que eu quero é que tudo corra muito bem… e correr bem é ganhar», começou por dizer esta quarta-feira, na cerimónia das celebrações dos 40 anos do Rio Ave na final da Taça de Portugal.

Sobre os jogadores às ordens de Roberto Martínez, o Special One só deixou elogios e acredita que o técnico espanhol vai continuar no comando caso Portugal vença o Euro.

Mas, diga-se de passagem, não deixou de lado a hipótese de um dia tomar as rédeas da seleção nacional e ocupar o atual lugar de Roberto Martínez.

«Se ganharem o Euro, ele (Roberto Martínez) vai continuar. Aquele grupo de jogadores vai continuar com ele e vão até ao próximo Mundial. Eu na seleção? Se tiver que acontecer um dia, vai acontecer», atirou.

Por fim, o treinador português indicou quais os principais candidatos a serem campeões da Europa, incluindo mesmo a seleção das quinas no top3 dos favoritos.

«Portugal? Acho que sim, para mim é uma das três equipas mais fortes. Portugal, França e Inglaterra para mim são as três equipas potencialmente mais fortes. Podem acontecer surpresas? Sim, mas olhando para os jogadores, para a qualidade dos jogadores, para o número de jogadores, que é uma coisa importante nestas competições curtas, onde se joga praticamente de três em três dias, acho acho que Portugal tem que ir para ganhar. Depois… ganha ou não ganha? O futebol é assim, mas tem que ir para ganhar», rematou.