Presente em Vila do Conde esta quarta-feira para uma homenagem ao pai, Félix, José Mourinho falou com os jornalistas de vários temas, entre os quais o futuro, mas não só.

O antigo treinador do FC Porto foi questionado sobre Ruben Amorim, técnico do Sporting que tem sido associado a vários clubes europeus.

«Também é uma pergunta que eu não devia responder, o que é que eu lhe posso dizer? Gosto dele como pessoa, gosto dele como treinador. Acho que tem condições para poder treinar em qualquer liga e tem condições para poder treinar em qualquer clube. Mas está numa liga boa e está num grande clube», afirmou.

«A decisão é dele e será, ou não, dos clubes que o queiram ou que o não queiram ou que o queiram convencer, com mais ou com menos argumentos. O que fica claro da minha parte é que gosto da pessoa e gosto do treinador», acrescentou.