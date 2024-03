O FC Porto treinou esta manhã, dia seguinte à goleada aplicada ao Benfica, mas Sérgio Conceição não contou com Wendell, que está a contas com uma entorse no tornozelo direito e realizou tratamento, além de ter feito também trabalho de ginásio.

Importa referir que o lateral-esquerdo, que apontou o 3-0, está convocado pela seleção do Brasil para os jogos dos dias 23 e 26 deste mês.

Além de Wendell, Gonçalo Ribeiro, Marcano e Zaidu estão no boletim clínico dos dragões. Já Mehdi Taremi, evoluiu para treino integrado condicionado.

Segue-se um dia de folga no FC Porto e o regresso ao trabalho está marcado para as 10h30 de quarta-feira, tendo em vista a visita ao Portimonense, na 25.ª jornada da Liga.