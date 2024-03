O FC Porto foi para o intervalo a vencer por 2-0 e 10 minutos depois do regresso dos balneários, os azuis e brancos fizeram mais um golo no Clássico do Estádio do Dragão, da jornada 24 da Liga.

Após ter bisado no primeiro tempo, Galeno assistiu Wendell, que à entrada da área, rematou colocado para o 3-0. Trubin nada podia fazer para travar o remate do defesa brasileiro.