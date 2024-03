Já há equipas oficiais para o FC Porto-Benfica, clássico da 24.ª jornada da I Liga, a partir das 20h30 deste domingo, no Estádio do Dragão.

No FC Porto, Sérgio Conceição faz uma mudança no onze inicial em relação à vitória por 2-1 ante o Santa Clara nos Açores, na quinta-feira, para a Taça de Portugal. Sai Fábio Cardoso e entra Otávio, para o centro da defesa. Ficam as dúvidas desfeitas quanto a Galeno e Evanilson, que são mesmo titulares. Taremi segue de fora.

Em relação à derrota por 2-1 ante o Sporting para a Taça de Portugal, na quinta-feira, Roger Schmidt faz duas alterações na equipa inicial do Benfica: entram Morato e Tengstedt, saem Alexander Bah e David Neres. Com isto, Aursnes vai ser o lateral-direito, Morato o lateral-esquerdo e Tengstedt a principal referência na frente de ataque. Nota ainda para Bah, que nem entre os suplentes do Benfica surge esta noite.

As equipas para o FC Porto-Benfica:

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Nico González, Alan Varela; Francisco Conceição, Pepê, Galeno; Evanilson.

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi; Morato; João Neves, João Mário; Di María, Rafa Silva, Kökçü; Tengstedt.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Eustáquio, Marko Grujic, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Namaso, Toni Martínez, Gonçalo Borges.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Álvaro Carreras, David Neres, Arthur Cabral, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Florentino.

Siga o FC Porto-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.

João Pinheiro é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro é António Nobre. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins, assistido por André Campos.

O Benfica parte para esta jornada com 58 pontos, na liderança do campeonato, ainda que à condição. O FC Porto é 3.º classificado, com 49 pontos, numa ronda em que já foi igualado pelo Sp. Braga, que já venceu o seu jogo no sábado, ante o Estrela, por 3-0.

Para este clássico, o FC Porto tem como baixas Zaidu, Iván Marcano e Taremi. Juan Bernat é ausência no Benfica.