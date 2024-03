Roger Schmidt lançou os dados para o clássico com o FC Porto, a contar para a 24.ª jornada da Liga e agendado para a noite deste domingo. Questionado sobre as opções no ataque, o treinador do Benfica foi esclarecedor.

«Dou as mesmas oportunidades e tomo as minhas decisões. Todos os jogadores querem ser titulares e jogar toda a partida. A minha tarefa não é dar minutos porque marcam. Devo encontrar o equilíbrio no "onze". Todos os avançados conseguem marcar, mas também conseguimos ganhar com eles no banco, por isso não é um fator decisivo. Todos devem aceitar as decisões e provar que têm a capacidade técnica exigida, de se envolverem na pressão e na transição defensiva. Não é suficiente marcar golos para se jogar no Benfica», explicou, em conferência de imprensa, este sábado.

O Benfica visita o Estádio do Dragão este domingo. A bola rola a partir das 20h30 e poderá acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.