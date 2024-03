Não passou de um susto.



Depois de ter levado com a chuteira de um colega em cheio na cara no jogo entre Celta e Almería e de ter sido transportado para o hospital, Luka Romero «não sofreu nenhuma fratura», informou o clube andaluz.



Em nota oficial, o Almería refere que o jogador argentino «regressou ao hotel durante a madrugada após ter feito exames médicos no central hospitalar em Vigo» e que «tem um inchaço e hematomas no rosto».



O lance arrepiante ocorreu aso 44 minutos do jogo inaugural da 27.ª jornada da Liga espanhola que terminou com a vitória do Celta de Vigo diante do Almería por 1-0. (Pode revê-lo no vídeo associado ao artigo).



Luka Romero, de 19 anos, está desde janeiro no Almería por empréstimo do AC Milan e leva dois golos em quatro jogos.

