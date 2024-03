O Celta de Vigo venceu esta sexta-feira o Almería, por 1-0, num jogo referente à 27.ª jornada da liga espanhola, esta sexta-feira.

O golo (e que grande golo!) surgiu aos 73 minutos, com uma bomba a sair dos pés de Mingueza, que não deu hipóteses ao guarda-redes português, Luís Maximiano.

Bruno Langa, ex-Chaves, recebeu um cartão vermelho direto, aos 65 minutos, e o Almería passou a jogar reduzido a dez unidades.

O momento arrepiante no jogo aconteceu aos 44 minutos, quando Luka Romero, do Almería, levou com a chuteira do colega de equipa na cara, que obrigou o jovem de 18 anos a ter de sair de maca.

Em nota oficial, depois do lance, o Almería comunicou que o jogador cedido pelo Milan foi transportado ao hospital para ser examinado. «Luka Romero foi transferido a um hospital para fazer um exame mais completo, após a forte pancada acidental que sofreu no rosto. Esperamos que não seja nada e que o jogador de futebol possa ficar bom em breve», refere o Almería.

Com este resultado, o Almería mantém-se na última posição do campeonato, com apenas nove pontos e nenhuma vitória, enquanto que o Celta de Vigo está na 16.ª posição, com 24.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)