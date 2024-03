O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, lesionou-se no treino desta sexta-feira num joelho, confirmou o Maisfutebol, na sequência da notícia inicialmente avançada esta noite pelo Correio da Manhã.

Nesta altura ainda não é certo o tempo de paragem de Adán, que na quinta-feira foi suplente não utilizado ante o Benfica, para a Taça de Portugal, jogo em que Franco Israel foi titular.

Informações mais concretas sobre a possível ausência do guardião de 36 anos devem ser conhecidas no sábado, quando o espanhol for reavaliado. Só aí se deve perceber melhor quanto tempo Adán pode desfalcar os leões.

Na nota oficial do treino, esta tarde, o Sporting não tinha feito menção a esta situação de Adán, referindo apenas que os jogadores mais utilizados ante o Benfica fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente, no relvado, às ordens de Ruben Amorim.

Até ao momento, e segundo foi possível saber, a lesão poderá não ser muito grave. Porém, é preciso esperar pelas próximas 24 horas para um diagnóstico mais exato. O que parece mais possível é que, para já, para o Sporting-Farense de domingo, Franco Israel assuma de novo a titularidade, agora num jogo da Liga.

Se tal acontecer, o uruguaio vai jogar pela primeira vez no campeonato em 2023/24. Nesta altura, tem dez jogos na época (cinco na Taça de Portugal, três na Taça da Liga e dois na Liga Europa).