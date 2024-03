Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Aos 65 minutos ouviram-se alguns olés nas bancadas e em quatro minutos o Benfica faz dois golos, embora só um tivesse contado. Acha que essa euforia passou para os jogadores do Sporting?]

«Acho que não. Depois não começámos a facilitar. Aqui e ali devíamos ter controlado melhor o jogo e controlado melhor as transições. Mas acho que nunca perdemos o controlo do jogo. Foram dois momentos de rajada sem o Benfica estar a criar muitas situações. Mas obviamente que isso não é bom, e eu também me apercebi disso, porque isso alimenta o adversário. Mas não controlamos os adeptos. Eles estão sempre connosco e fazem o que entenderem.»