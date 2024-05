Félix Garreta, jogador de 20 anos emprestado pelo Betis ao Amorebieta, está em coma induzido, na sequência de uma queda em casa.

O jovem espanhol terá sofrido o acidente quando passava uns dias na sua cidade natal, perto de Barcelona. Garreta estava internado nos cuidados intensivos, mas o estado de saúde agravou-se e o Amorebieta esclareceu, já esta quinta-feira, que o defesa sofreu um traumatismo cranioencefálico após a queda. O prognóstico é muito reservado e o jovem futebolista corre risco de vida.

O Amorebieta recebeu a informação do estado de saúde do jogador esta manhã e o treino da equipa foi suspenso de imediato.

Félix Garreta estava a realizar uma boa temporada no segundo escalão espanhol, com quatro golos e uma assistência em 33 jogos. As boas indicações que vinha a dar faziam prever que integrasse a pré-época do Betis, às ordens de Manuel Pellegrini.