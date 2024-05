O FC Porto vai entrar em campo no Jamor, na final da Taça de Portugal, com uma camisola especial.

Diante do Sporting, os dragões vão usar um equipamento com a data da última conquista da Liga dos Campeões, há 20 anos, precisamente no dia 26 de maio, diante do Mónaco, em Gelsenkirchen.

A final da Taça de Portugal está marcada para o próximo domingo, às 17h15.