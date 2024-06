O Vasco da Gama anunciou a saída do português Álvaro Pacheco do comando técnico da equipa, tal como o Maisfutebol noticiou.

O técnico português de 52 anos deixa o clube carioca ao fim de apenas quatro jogos à frente da equipa, depois de no passado mês de maio ter deixado o Vitória de Guimarães para assumir o novo projeto no Brasil.

Pacheco estreou-se no Vasco da Gama no início deste mês, tendo desde então averbado três derrotas e um empate no Brasileirão. Depois de sofrer uma goleada frente ao rival Flamengo (1-6) no jogo de estreia, no Maracanã, o Vasco da Gama perdeu em casa do campeão Palmeiras, de Abel Ferreira (2-0), empatando de seguida no São Januário com o Cruzeiro (0-0). Na última madrugada, a derrota em casa do Juventude de Caxias, por 2-0, precipitou a saída do técnico.

O Vasco da Gama é atualmente, ao fim de 10 jornadas, o 16.º classificado do campeonato brasileiro, o último lugar acima da zona de despromoção.

Álvaro Pacheco representou na última temporada o Estoril e o Vitória, depois de quatro épocas ao serviço do Vizela. O Vasco da Gama foi a primeira experiência do treinador no estrangeiro.