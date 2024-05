Francisco Trincão e Franco Israel, jogadores do Sporting, em conversa informal com Pedro Teixeira da Mota, no podcast watch.tm, falaram de vários assuntos, entre eles o polémico discurso de Frederico Varandas, a convocatória para o Euro 2024 ou as conferências de imprensa de Ruben Amorim.

«Discurso de Varandas? É normal. A malta do FC Porto não diz o mesmo?», referiu o médio português.

Franco Israel, com um toque de risos, garantiu mesmo que o discurso do presidente foi «muito educado».

Questionado sobre como funcionam as convocatórias para a seleção, o internacional português disse: «Há uma pré-convocatória que chega ao clube e sabemos quem está pré-convocado. Depois no dia 21 (dia em que Roberto Martínez anuncia convocados) temos de esperar. Só sabemos mesmo naquele momento. Nem penso… nem vou ver (risos). Se fossem 23 jogadores convocados, nem valia a pena ver. Serem 26 deu-me mais alento.»

Por fim, os três falaram sobre as conferências de imprensa de Ruben Amorim, mas Trincão admitiu que normalmente não assiste, enquanto que Israel não vê de todo, mas acabam por saber tudo através de amigos, família ou das redes sociais.